Boniface Milan, Capello fa discutere: «Non capisco proprio perché andare su una scommessa quando…». Le ultimissime

Fabio Capello non usa mezzi termini per criticare la strategia di mercato del Milan. Nel consueto appuntamento con la sua rubrica su La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero ha espresso i suoi forti dubbi sulla scelta di puntare su Victor Boniface dopo la lunga trattativa per Rasmus Højlund. Il commento di Capello è intitolato in modo esplicito, sottolineando la sua perplessità sulla direzione presa dal club.

Il punto centrale del ragionamento di Capello riguarda l’approccio del Milan, che ha preferito virare su un attaccante “tecnicamente dotato, sì, ma troppo spesso fermo per problemi fisici”. Per l’ex tecnico, l’operazione su Boniface è una vera e propria “scommessa”, rischiosa per un club che aspira a vincere il campionato.

Capello non nasconde il suo stupore, soprattutto di fronte alle ragioni economiche che sembrano aver guidato la decisione. “Quando leggo poi che le ragioni alla base della scelta sarebbero principalmente di natura finanziaria — l’affare Højlund poteva essere chiuso solo con un prestito con obbligo di riscatto, per Boniface il Leverkusen accetterà il diritto —, mi chiedo: un club come il Milan, che dalle cessioni di questo mercato ha incassato una cifra vicina ai 200 milioni, non dovrebbe investire sul centravanti, ovvero colui che si dovrà occupare di segnare i gol per lo scudetto?”.

La chiosa di Capello è altrettanto perentoria. “Tentare una scommessa su un ruolo così importante può essere pericoloso, soprattutto perché sono convinto che l’adattamento di Leao a punta centrale abbia vita breve”. Una critica diretta alla strategia del Milan, che secondo l’ex tecnico starebbe rischiando troppo in un ruolo cruciale per la corsa al titolo.