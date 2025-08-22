Boniface Milan, l’attaccante è atterrato a Linate! Nelle prossime ore le visite mediche. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con l’arrivo a Milano di Victor Boniface, il potente attaccante nigeriano che si appresta a diventare il nuovo rinforzo per l’attacco rossonero. L’arrivo del giocatore all’aeroporto di Linate segna l’inizio di una giornata cruciale, interamente dedicata all’iter burocratico e medico che precede la firma del contratto. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, il giocatore è atteso presso la clinica La Madonnina per le consuete visite mediche, un passaggio fondamentale per la finalizzazione dell’affare.

La trattativa per l’attaccante ex Bayer Leverkusen ha subito una rapida accelerazione negli ultimi giorni, grazie all’instancabile lavoro del nuovo direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua visione strategica, ha individuato in Boniface il profilo ideale per l’attacco della squadra. La formula del trasferimento è un prestito oneroso di 5 milioni di euro con un diritto di riscatto, non obbligatorio, fissato a 24 milioni di euro, a dimostrazione di una mossa oculata che permette al club di valutare il giocatore prima di un investimento definitivo.

L’operazione è stata condotta in stretta sintonia con il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano che ha fatto ritorno sulla panchina del Milan con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici. Boniface, con la sua fisicità e il suo fiuto del gol, si integra perfettamente nello scacchiere tattico di Allegri, offrendo nuove soluzioni e rendendo il reparto offensivo ancora più imprevedibile.

La giornata del centravanti nigeriano non si limiterà alle sole visite cliniche: una volta superato l’iter alla Madonnina, il programma prevede il trasferimento al centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, un passaggio che sancirà l’ufficialità del suo passaggio in rossonero. I tifosi del Milan, ansiosi di vedere il nuovo acquisto in azione, possono ora tirare un sospiro di sollievo, in attesa del comunicato ufficiale del club che renderà definitiva questa importante operazione di mercato.