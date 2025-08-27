Boniface Milan, Condò lancia l’allarme: sulla mancata operazione col Bayer Leverkusen l’ha detto veramente!

Boniface Milan, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato con perplessità il mancato arrivo dell’attaccante nigeriano

Dopo un esordio di campionato decisamente amaro per il Milan, con la sconfitta a sorpresa contro la neopromossa Cremonese, le acque in casa rossonera sono tutt’altro che calme. La partita ha messo in luce una serie di problemi che hanno subito fatto scattare l’allarme tra i tifosi e gli addetti ai lavori: una difesa ancora vulnerabile e un attacco poco incisivo, incapace di trovare la via del gol nonostante le occasioni create. Il risultato è un passo falso che, sebbene arrivato alla prima giornata, solleva questioni importanti sulla gestione del club e sulla strategia di mercato intrapresa durante l’estate.

A commentare il momento difficile del Milan è stato anche il noto giornalista Paolo Condò, che sulle colonne del Corriere della Sera ha analizzato a fondo la situazione. Il suo giudizio, senza peli sulla lingua, punta il dito contro alcune lacune evidenti e suggerisce le mosse necessarie per rimettere in carreggiata la squadra. Secondo Condò, il Milan, pur avendo quasi ingaggiato il giovane Harder per l’attacco, deve urgentemente concentrarsi sul reparto difensivo. La ricerca di un difensore affidabile è vista come una priorità assoluta, un tassello fondamentale che potrebbe riportare quella solidità che era stata garantita in passato dalla presenza di un giocatore come Simon Kjaer, ai tempi del suo arrivo. Questo tipo di acquisto è percepito come indispensabile per il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che ha la responsabilità di lavorare con il materiale già a sua disposizione per ottenere risultati migliori.

Ma il commento di Condò va oltre le questioni puramente tattiche e si addentra nelle dinamiche interne del club, un aspetto che, secondo il giornalista, è la radice dei problemi. Le sue parole gettano luce su una situazione di conflitto interno che avrebbe frenato alcune operazioni di mercato cruciali. La citazione di Boniface è emblematica: un’opportunità, definita “rischiosa ma a basso costo”, che il Milan non ha saputo cogliere a causa di discordie interne. L’operazione non è andata in porto perché il giocatore, sebbene forte, era escluso dal “mercato vip” a causa di due infortuni ai legamenti crociati. Questo ha fatto intravedere un mancato allineamento tra le diverse figure di potere all’interno della società, una situazione che, se non risolta, rischia di riproporre i guasti visti nella passata stagione.

La gestione del club, con Allegri in panchina e Tare come nuovo direttore sportivo, è ora sotto i riflettori. Il fallimento dell’operazione Boniface e le lacune emerse nella prima partita di campionato suggeriscono che il Milan deve ricomporre le divergenze interne per evitare ulteriori scivoloni. L’analisi di Paolo Condò serve da campanello d’allarme: il club deve agire con decisione e coesione per non compromettere l’intera stagione. L’urgenza di un difensore centrale di spessore, unita alla necessità di una visione unica e condivisa tra la dirigenza, l’allenatore e il DS Tare, è il messaggio chiave che emerge da questa riflessione. Solo così il Milan potrà ritrovare la strada giusta e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.