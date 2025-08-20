Boniface esclude altri attaccanti? Il Milan ha una possibilità: Tare ci prova. La notizia

Boniface è in arrivo, non è da escludere però che il Milan possa fare altri colpi. C’è una possibilità

Il Milan è inarrestabile sul mercato. L’accordo per l’arrivo di Victor Boniface, il potente attaccante del Bayer Leverkusen, è stato definito. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra leggermente inferiore ai 30 milioni di euro. Ma, come riportato da Gianluca Di Marzio, questo colpo non è l’unico che il club milanese ha in serbo per il reparto offensivo.

Il Diavolo, infatti, non esclude l’acquisto di un secondo centravanti per rinforzare la squadra. Il nome che circola con insistenza è quello di Harder attaccente dello Sporting Club.

Le mosse strategiche del Milan

La dirigenza rossonera sta operando con grande astuzia sul mercato. La cessione di Noah Okafor al Leeds, che porterà nelle casse del club circa 20 milioni di euro, unita all’arrivo di Boniface in prestito senza esborso immediato, permette al Milan di avere liquidità per altri investimenti. Questo approccio finanziario intelligente apre le porte a un altro grande acquisto.

Harder, un profilo diverso ma complementare

Mentre Boniface porta al Milan la sua forza fisica e il suo fiuto del gol, l’eventuale arrivo di Harder andrebbe a rinforzare l’attacco.

I tifosi rossoneri sono entusiasti e sognano una squadra ancora più forte. Il Milan sta dimostrando di voler costruire una squadra completa e competitiva, in grado di lottare su più fronti. L’arrivo di Boniface è il primo passo, ma le manovre sul mercato continuano e l’attesa per l’ufficialità del doppio colpo in attacco cresce ogni giorno di più.