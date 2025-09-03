Connect with us

HANNO DETTO

Boniface: «Mancato trasferimento al Milan? Hanno deciso loro. Forma fisica? Non sarei qui»

HANNO DETTO

Salvini: «Vorrei tornare a tifare. San Siro senza le Curve non è San Siro»

HANNO DETTO

Ricci a Mediaset: «Vi dico cosa mi chiede Allegri, di Modric mi ha stupito un aspetto in particolare. Ecco quale»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Di Stefano estasiato da due importantissimi colpi di Tare! Elogi incredibili del giornalista

HANNO DETTO

Allegri Milan, Bergomi non ha dubbi: «Per me il tecnico non toglierà mai dal campo questi tre giocatori»

HANNO DETTO

Boniface: «Mancato trasferimento al Milan? Hanno deciso loro. Forma fisica? Non sarei qui»

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

Boniface

Boniface in conferenza stampa si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Messaggio diretto al Milan?

«Chi parla della mia forma fisica? Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi. Il mancato trasferimento al Milan? Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non portarlo avanti», così Victor Boniface in conferenza stampa.

L’attaccante nigeriano Victor Boniface, 24 anni, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Bundesliga con il Werder Brema. Durante la sua presentazione ufficiale, però, l’ex bomber del Bayer Leverkusen non ha potuto fare a meno di lanciare una velata frecciata al Milan, riaprendo una storia di mercato che aveva fatto rumore qualche anno fa.

Dopo le visite mediche, il Diavolo scelse di non formalizzare l’acquisto. Una decisione che all’epoca fu molto discussa e che, a posteriori, potrebbe aver privato il club milanese di un potenziale campione. Il direttore sportivo di quel Milan, ora dirigente di un altro club importante, non ha mai fornito spiegazioni pubbliche precise su quell’affare sfumato.

L’episodio, evidentemente, è rimasto impresso nella memoria di Boniface. Il giovane centravanti, che ha dimostrato una notevole maturità in campo e fuori, ha poi trovato la sua consacrazione in Germania. La sua carriera è decollata, e oggi il suo valore di mercato è cresciuto in maniera esponenziale, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club europei.

La conferenza stampa è servita a Boniface per togliersi un sassolino dalla scarpa, ma anche per ribadire la sua gioia per il nuovo inizio al Werder Brema.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.