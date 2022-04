Boniek: «Rigore Inter? Pesano 90 chili e cadono come prugne». Le parole dell’ex giocatore di Juve e Roma

Zibi Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, commenta così al Corriere dello Sport l’episodio del rigore concesso all’Inter.

Le sue parole: «L’unica cosa che mi dà fastidio, non in questa partita ma in generale, è che i giocatori pesano 90 chili, sono forti, ma basta sfiorarli e cadono come prugne. Quando uno pesta un piede a un altro, può capitare perché il calcio e’ uno sport di contatto, secondo il regolamento è rigore, ma bisogna vedere se questo regolamento non è diventato un po’ come il basket, dove però non c’è contatto. Alcuni rigori sono morbidi morbidi».