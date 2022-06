Boniek: «Chi compra Zaniolo compra un centravanti». Le dichiarazioni dell’ex giocatore polacco

Intervistato dal Messaggero, Zibì Boniek ha parlato di Zaniolo.

ZANIOLO – «Lui è un giocatore fortissimo, so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti. È il classico numero 9, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce, potente e vede la porta. Quando gioca a destra o sinistra perde molta forza per gli scontri con gli avversari. Se io guardo Vlahovic e Zaniolo, vedo tante caratteristiche simili».

CESSIONE – «Zaniolo via a 50 milioni? Forse sì, ma dovrei essere all’interno della società e conoscere meglio la situazione economica. Solo in quel caso avrei tutto più chiaro. Non è quindi semplice da dire e se lo vendi devi prendere uno più forte di lui e non so se costerebbe molto di meno»