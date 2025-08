Bondo Milan, il centrocampista verso la permanenza? La presa di posizione dell’ex Monza è categorica: è successo nelle ultime ore

Bondo Milan, continuano i secchi rifiuti del centrocampista al possibile trasferimento alla Cremonese: permanenza più vicina

La situazione intorno a Warren Bondo, il giovane centrocampista di proprietà del calciomercato Milan, continua a essere un vero e proprio grattacapo per la dirigenza rossonera. Come riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore ha reiteratamente rifiutato ogni approccio della Cremonese, dimostrando una ferma volontà di non trasferirsi in grigiorosso. Questa ostinazione del centrocampista pone il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, di fronte a un dilemma significativo in vista della prossima stagione.

Il rifiuto categorico di Bondo non è una novità, ma la sua persistenza rende la questione sempre più urgente. Per il Milan, liberare spazio in rosa e monetizzare da giocatori che non rientrano nei piani tecnici è fondamentale per finanziare nuovi acquisti e per mantenere la sostenibilità finanziaria. La Cremonese, dal canto suo, rappresenta una soluzione ideale per il prestito di giovani promettenti, garantendo minuti e visibilità, un aspetto che spesso è cruciale per la crescita di un calciatore. Il fatto che Bondo non sia interessato a questa opportunità solleva interrogativi sulle sue aspettative e sul suo percorso di carriera.

Per Igli Tare, questa è una delle prime sfide concrete da affrontare nel suo nuovo ruolo al Milan. Il direttore sportivo albanese, noto per la sua abilità nel gestire le trattative e nel valorizzare i talenti, dovrà trovare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti in causa. Mantenere un giocatore scontento o non motivato in rosa potrebbe avere un impatto negativo sullo spogliatoio e sulla pianificazione tecnica di Allegri. Le opzioni per Tare potrebbero includere la ricerca di nuove squadre interessate, magari all’estero, oppure un tentativo di convincimento diretto con il giocatore e il suo entourage, cercando di fargli comprendere i vantaggi di un eventuale trasferimento, anche temporaneo.

Anche per Massimiliano Allegri, il caso Bondo è un elemento da considerare nella costruzione della squadra. Il tecnico livornese, tornato al timone del Milan con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, avrà bisogno di una rosa coesa e motivata. Se Bondo non rientra nei suoi piani o se il giocatore stesso non è convinto del progetto, è essenziale trovare una collocazione alternativa che permetta al Milan di ottimizzare le proprie risorse. La gestione di questi casi è cruciale per Allegri per poter lavorare con la massima serenità e concentrazione sulla preparazione tattica e fisica della squadra.

In conclusione, la situazione di Warren Bondo è un chiaro esempio delle complessità del mercato calcistico e delle sfide che attendono la nuova dirigenza del Milan. La determinazione del giocatore nel rifiutare la Cremonese mette in luce la necessità per Tare e Allegri di agire con prontezza e decisione per trovare la soluzione migliore sia per il club che per il futuro del giovane centrocampista. La loro capacità di risolvere questo nodo cruciale sarà un segnale importante per il futuro del Milan.