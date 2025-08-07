Bondo Milan, arrivano conferme definitive! Ha sciolto le riserve, lascia Milanello nei prossimi giorni

Bondo Milan, piovono conferme definitive: il centrocampista ha accettato il trasferimento alla Cremonese in prestito secco

Warren Bondo, il giovane e promettente centrocampista arrivato al calciomercato Milan lo scorso gennaio dal Monza per circa dieci milioni di euro, ha preso una decisione importante per il suo futuro: giocherà la prossima stagione con la Cremonese. Questa scelta è maturata dopo un confronto cruciale a Milanello con le nuove figure chiave della dirigenza rossonera: il Direttore Sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri. Entrambi, riconoscendo il potenziale del ragazzo ma anche la necessità di garantirgli un percorso di crescita più costante, gli hanno caldamente consigliato di cercare un club dove potesse giocare con maggiore continuità.

Il prestito secco alla Cremonese rappresenta per Bondo un’occasione d’oro per accumulare esperienza preziosa nel calcio professionistico e dimostrare il suo valore. I suoi primi mesi al Milan non sono stati affatto semplici, purtroppo segnati da una serie di infortuni che ne hanno rallentato l’integrazione e lo sviluppo. All’inizio della sua avventura in rossonero, un problema fisico ereditato dai tempi del Monza lo ha tenuto lontano dal campo per diverse partite. Verso la fine della stagione, un fastidioso problema alla caviglia lo ha nuovamente costretto ai box. Nel mezzo, ha collezionato diverse panchine e solo cinque presenze, di cui tre da titolare. Questo percorso, frammentato da stop forzati, ha evidentemente spinto il Milan a optare per una soluzione che garantisca a Bondo un ambiente più stabile e meno competitivo per affermarsi.

La partenza di Bondo apre scenari interessanti per il centrocampo rossonero. In particolare, la sua assenza potrebbe consolidare la posizione di Yunus Musah all’interno della rosa. Con un concorrente in meno per un posto a centrocampo, Musah potrebbe vedere aumentare le sue possibilità di rimanere al Milan e di trovare maggiore spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri. La decisione di Bondo, dunque, non è solo un passo significativo per la sua carriera individuale, ma anche un tassello che si inserisce nel più ampio disegno tattico e gestionale che la nuova dirigenza, con Igli Tare in prima linea, sta costruendo per il Milan. Lo riporta Antonio Vitiello.

Questo trasferimento in prestito sottolinea la chiara volontà del club di investire sui giovani talenti, ma al contempo di gestirne la crescita in modo oculato, evitando di bruciare le tappe. La Cremonese, club con una solida tradizione, offre a Bondo l’ambiente ideale per esprimere le sue qualità, migliorare sotto ogni aspetto e ritrovare quella continuità di gioco che è fondamentale per qualsiasi calciatore, specialmente per un giovane. L’auspicio è che Warren possa sfruttare al massimo questa opportunità, tornare al Milan più maturo e pronto a lasciare il segno in maglia rossonera.