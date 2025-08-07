Bondo verso la Cremonese? Ecco la possibile forma dell’operazione: i dettagli. Segui le ultimissime sul club rossonero

calciomercato riserva sempre colpi di scena inaspettati e l’ultima indiscrezione riguarda il futuro di Warren Bondo. Il giovane centrocampista francese del Milan sembra aver aperto le porte a un trasferimento alla Cremonese, club che lo corteggia da tempo. Dopo una fase di iniziale riflessione e una parziale chiusura, le trattative hanno subito un’accelerazione improvvisa che potrebbe portare a una svolta decisiva nelle prossime ore.

La situazione in casa rossonera ha infatti spinto il talento classe 2003 a riconsiderare le sue opzioni. Il Diavolo, con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare, ha perfezionato l’acquisto di Ardon Jashari, talentuoso mediano svizzero, e ha deciso di blindare Yunus Musah, un altro elemento di grande potenziale, a meno di offerte irrinunciabili. Con ben sette centrocampisti in rosa e una stagione che vedrà i rossoneri impegnati solo in campionato e Coppa Italia, il Milan ha l’esigenza di sfoltire la mediana, e la cessione di Bondo sembra la soluzione più plausibile.

L’interesse della Cremonese per il giocatore è tutt’altro che una novità. Il club grigiorosso, sotto la guida del nuovo tecnico Davide Nicola, lo considera un obiettivo primario per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’allenatore, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, avrebbe in programma un dialogo diretto con Bondo per convincerlo ad accettare il progetto.

La serietà dell’offerta della Cremonese è dimostrata dalla loro disponibilità ad accogliere Bondo anche con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione per l’acquisto definitivo. L’operazione, che si prospetta onerosa per le casse grigiorosse, includerebbe anche il pagamento dell’intero ingaggio del centrocampista. Queste condizioni evidenziano la grande volontà del club di assicurarsi il calciatore e di non perdere un’occasione così importante per il proprio organico.

Il futuro di Bondo sembra dunque sempre più lontano da Milano, dove il nuovo corso tecnico, affidato all’esperto Massimiliano Allegri, si prepara a una stagione di grandi aspettative. La Cremonese attende fiduciosa, sperando di poter annunciare presto un acquisto che darebbe una spinta significativa al proprio mercato.