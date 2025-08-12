Bondo Cremonese, arriva l’annuncio ufficiale: il centrocampista vestirà grigiorosso la prossima stagione

Bondo Cremonese, mancava solo l’annuncio dei club: il centrocampista si trasferisce in prestito

La campagna cessioni del Milan, orchestrata con cura dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e in accordo con il tecnico Massimiliano Allegri, prosegue a pieno regime. L’obiettivo è chiaro: sfoltire una rosa troppo numerosa, permettendo ai giovani talenti di trovare spazio e continuità altrove. In quest’ottica, il club rossonero ha ufficializzato un’altra importante operazione in uscita, che riguarda un promettente centrocampista: Warren Bondo. Il giocatore si trasferisce alla Cremonese con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Milan, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026,” si legge nella nota del club. Una mossa che segue di pochi giorni quella di Filippo Terracciano, anch’egli passato in prestito alla Cremonese. La scelta di mandare i giovani a giocare con continuità in una squadra ambiziosa come quella grigiorossa testimonia una precisa strategia: valorizzare il patrimonio tecnico del club e preparare i talenti di domani per un futuro in rossonero.

La nota del Milan prosegue con un augurio al giocatore: “Il Club ringrazia Warren per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione”. Parole di stima che confermano la bontà del rapporto tra il club e il centrocampista francese. Bondo, ex Monza, è un giocatore di grande prospettiva, ma che avrebbe rischiato di trovare poco spazio nella folta mediana di Allegri. Il trasferimento alla Cremonese gli offre l’occasione ideale per mettersi in mostra in un campionato competitivo, maturando quell’esperienza che lo renderà un giocatore migliore al suo ritorno a Milano.

Il lavoro di Igli Tare sul mercato si dimostra ancora una volta meticoloso e lungimirante. La gestione delle uscite, soprattutto per i giovani, è un aspetto cruciale per il futuro del Milan. Con il prestito di Warren Bondo, il direttore sportivo rossonero si assicura che un talento come il suo non rimanga ai margini, ma abbia la possibilità di crescere e di dimostrare il suo valore. La speranza, tanto del club quanto dei tifosi, è che il giovane centrocampista possa fare un’esperienza positiva e tornare a Milanello più forte e maturo, pronto a mettersi al servizio di Massimiliano Allegri e a lottare per una maglia da titolare.