Bondo Cremonese, è fatta: dopo Terracciano altro arrivo dal Milan per la neopromossa

Bondo Cremonese, è fatta: il centrocampista si trasferisce alla Cremonese insieme a Terracciano

Il calciomercato del Milan continua a muoversi a ritmi serrati, non solo sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle cessioni mirate. L’ultima operazione in dirittura d’arrivo riguarda Bondo, centrocampista che si trasferirà alla Cremonese in prestito secco. L’affare, che si è sviluppato nelle ultime ore, è ormai definito e si attende solo l’ufficialità.

Secondo le indiscrezioni, l’operazione è “tutta fatta” e si potrà concludere dopo il weekend. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, e hanno deciso di mandare il giovane centrocampista a fare esperienza in un club dove possa trovare maggiore continuità. La formula del prestito secco indica la volontà del Milan di non perdere il controllo sul giocatore, ma di monitorarne da vicino la crescita in vista di un suo possibile rientro alla base in futuro.

Il viaggio del calciatore e la preparazione di tutta la documentazione necessaria sono le uniche cose che mancano per completare l’operazione. L’arrivo di Bondo alla Cremonese darà al club lombardo un rinforzo importante a centrocampo, con un giocatore giovane e di prospettiva che potrà contribuire alla causa della salvezza in Serie A.

La cessione di Bondo rientra in una strategia più ampia del Milan: da un lato, si sta cercando di rafforzare la rosa con innesti di qualità, come l’imminente arrivo di Koni De Winter in difesa, e con un attaccante di peso (si continua a lavorare su Hojlund e Vlahovic). Dall’altro, si stanno gestendo i giovani talenti per garantirne un percorso di crescita ottimale, evitando che restino in panchina a svalutarsi. Tare e Allegri stanno dimostrando di avere una visione a 360 gradi del calciomercato, lavorando sia per il presente che per il futuro del club. Questa operazione, seppur di minor rilievo mediatico rispetto ad altre, è un segnale della cura e dell’attenzione che la dirigenza rossonera sta dedicando a ogni aspetto della costruzione della squadra. I tifosi della Cremonese, intanto, attendono con ansia l’arrivo del loro nuovo centrocampista.