Bonaventura, davanti a sé due strade dopo l’addio dal Milan

Il futuro di Bonaventura è ormai segnato dall’addio dal Milan in maniera definitiva e per questo al centrocampista non resta che scegliere

Sicuramente Bonaventura non farà parte della rosa del Milan della prossima stagione avendo il contratto in scadenza proprio a giugno 2020 e con le parti d’accordo in merito al suo addio a fine stagione.

Per questo motivo ora al centrocampista italiano non resta decidere quale sarà il suo prossimo club: Torino rimane in pressing e con i contatti con l’entourage già avviati, ma Jack preferirebbe andare alla Roma.