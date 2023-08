Bonato si sbilancia: «Colombo è un profilo che stiamo monitorando…». Le parole ds del Cagliari sull’attaccante rossonero

Nereo Bonato ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Lorenzo Colombo. Ecco le parole del ds del Cagliari sull’attaccante del Milan:

«Sicuramente come Prati è un profilo giovane che troverebbe a Cagliari l’ambiente ideale in cui crescere. E’ un profilo che stiamo monitorando, speriamo che i prossimi giorni possano dire qualcosa in più».

