Bonanni sicuro: «Il Milan ha fatto tanti investimenti, ma…». Le parole dell’ex calciatore sulla campagna acquisti rossonera

Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW sul mercato del Milan e la lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Non lo so. Ha fatto tantissimi investimenti su ragazzi giovani, ha fatto una campagna acquisti importante. Ad oggi non la vedo sopra Inter e Napoli, però nella testa della dirigenza è stata costruita una squadra per rimanere da subito tra le prime quattro. Se dobbiamo guardare la situazione, per ora è sotto a Inter, Napoli e forse sotto anche alla Juventus»