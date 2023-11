Bonan sicuro: «Il Milan ha difficoltà di rosa enormi. Pioli…». Le parole del giornalista sul club rossonero

Alessandro Bonan ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Pioli allenatore che viene moderatamente messo in discussione se facciamo eccezione sul popolo dei social su cui io non faccio nessun riferimento. La discussione su Pioli, quando è una discussione da bar e becera, credo che non deve toccare Pioli né nessun altro. Dire una frase sbagliata può capitare. In questo momento storico mi sembra che il Milan abbia delle difficoltà di rosa enormi»