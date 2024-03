Bonan si sbilancia: «Il Milan può vincere l’Europa League, contro lo Slavia Praga quel giocatore farà la differenza»

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan si è espresso così in vista del match di stasera tra il Milan e lo Slavia Praga

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha fatto il punto sul Milan in vista del match di stasera in Europa League contro lo Slavia Praga.

PAROLE – «Il Milan può vincere l’Europa League. Questa sera farà una grande partita e mi sorprenderei se non vincesse. Nel calcio può succedere di tutto ma il Milan è nettamente favorito. Negli ultimi tempi ci ha abituato ad alti e bassi. Deve far crescere leggermente la qualità del suo gioco anche rispetto alla partita vinta contro la Lazio. Deve far valere il fattore campo, spesso in casa fa grandi partite. Leao credo che stasera farà la differenza. Quando perde palla deve cercare di attuare qualche accorgimento in più per non subire un tiro in porta».