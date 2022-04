Bonan: «Il nuovo Milan deve ripartire da Maldini e Massara». Ecco le sue parole

Alessandro Bonan ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento del Milan. Ecco le sue parole:

«Il nuovo Milan deve ripartire da Maldini e Massara. Non è la squadra più forte, ma merita di essere primo in classifica. Sul mercato secondo me ai rossoneri serve un centravanti e uno dei trequartisti, ma servono due campioni per fare il salto di qualità. Il Milan non vince da tanto lo scudetto, vincerlo quest’anno gli permetterebbe di rilanciare il club dopo anni difficili».