Bonan pazzo di Leao: «Giocatore eccezionale, discuterlo significa...»

Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan si è espresso così su Rafael Leao e la prestazione dell’attaccante del Milan contro la Svezia

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha voluto complimentarsi con Rafael Leao. L’attaccante del Milan è stato protagonista di una prova convincente (convinta da un gran gol) nella sfida di ieri del suo Portogallo contro la Svezia.

LEAO – «Discutere Leao significa andare fuori dal calcio, parlare di altro. Leao è un giocatore eccezionale. Certo se riuscisse a fare più spesso gol come questi sarebbe uno dei primi 3-4 giocatori al mondo. Ancora non riesce a farlo e quindi lo teniamo un po’ sotto. Ma come capacità è un giocatore che da solo tiene in allerta tutti gli avversari. Cambia proprio il senso della partita. Con una giocata, anche individuale, cambia il peso del match. Quando parlo di grandi calciatori parlo di giocatori che riescono a fare cose del genere. Che non si affidano la giocata semplice, ma che cercano la raffinatezza, la giocata che gli altri non riescono a fare».