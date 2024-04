Bonan difende il lavoro di Pioli al Milan: «È tornato al centro del progetto»

Alessandro Bonan, presente negli studi di Sky Sport alla vigilia di Milan-Lecce ha difeso il lavoro di Pioli sulla panchina rossonera

LE PAROLE – «È tornato al centro del progetto Milan e al centro di sé stesso, è molto più sicuro. In campionato 4 vittorie consecutive, sono state importanti perché il Milan aveva il difetto di essere incostante, di alternare prestazioni ottime e altre buone, e altre bruttarelle. Questo è dovuto anche dal fatto che c’erano troppi infortuni.Recuperati i giocatori, recuperata una certa serenità, disegnato un po’ il profilo della società anche se ci sono ancora delle famose inchieste di cui si è parlato nei giorni scorsi che dovranno concludersi e non so come si concluderanno, ma certamente il Milan è nuovamente intorno al proprio allenatore. Lo ha anche confermato il presidente Scaroni, ne ha parlato come una brava persona e come uno che ottiene i risultati. Non sono sorpreso di questo, Pioli è un allenatore molto bravo»