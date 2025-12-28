News
Bologna Sassuolo 1-1: Muharemovic risponde a Fabbian. Il resoconto del match
Bologna Sassuolo 1-1: nel derby dell’Emilia Muahremovic risponde alla rete iniziale di Fabbian. Il resoconto del match
Il 2025 del Bologna si chiude con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Al “Dall’Ara”, il derby contro il Sassuolo termina 1-1, un risultato che conferma il momento complicato della squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalla delusione nella finale di Supercoppa contro il Napoli.
Bologna Sassuolo, la cronaca: botta e risposta nella ripresa
Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato solo dalle grandi parate di Ravaglia su Pinamonti e dai salvataggi sulla linea dei neroverdi su Dallinga, la gara si è accesa nei secondi 45 minuti:
- Lampo Rossoblù: Al 47’, il Bologna passa in vantaggio grazie a Giovanni Fabbian. Il classe 2003, servito da un assist decisivo di Zortea dopo una bella ripartenza, ritrova il gol nel momento più caldo delle voci di mercato che lo accostano alla Lazio.
- Il pareggio neroverde: Il Sassuolo di Fabio Grosso non si arrende e al 63’ ristabilisce l’equilibrio. Sugli sviluppi di un corner, Ravaglia sbaglia il tempo dell’uscita e Tarik Muharemovic ne approfitta, insaccando di testa la rete dell’1-1 definitivo.
Classifica e Prospettive
Con questo punto, il Bologna scivola al settimo posto (25 punti), fallendo l’aggancio alle zone nobili della classifica. Il Sassuolo, invece, sale a quota 21 punti, stabilizzandosi a metà graduatoria in una stagione fin qui solida.