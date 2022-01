Bologna Inter, i nerazzurri non ci stanno: verrà fatto ricorso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bologna Inter va giocata: annunciato il ricorso nerazzurro. Il club nerazzurro vuole prendere visione del fascicolo

Secondo quanto riporta InterNews24.com l’Inter ha intenzione di fare ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo che ha deciso per il regolare nuovo svolgimento di Bologna-Inter.

Verrà impugnato quando deciso dal Giudice Sportivo per prendere visione del fascicolo relativo alla gare e per capire perché si sia deciso in maniera diversa rispetto a Udinese-Salernitana e Juventus-Napoli dell’anno scorso.