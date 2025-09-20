Bologna Genoa 2-1: la squadra di Italiano si rialza dopo la sconfitta contro il Milan. La decide Orsolini in extremis

Bologna Genoa 2-1: i felsinei di Italiano riscattano la sconfitta contro il Milan battendo in extremis la squadra di Vieira

Inizia col botto il sabato della quarta giornata di Serie A Enilive. Sul campo, il Bologna di mister Vincenzo Italiano e il Genoa si sono affrontate in una partita ricca di colpi di scena e, soprattutto, di un finale al cardiopalma. La squadra felsinea, reduce dalla recente sconfitta contro il Milan di Allegri, ha saputo reagire con forza alla battuta d’arresto contro i rossoneri, conquistando una vittoria in rimonta per 2-1 che regala tre punti preziosi e una grande iniezione di fiducia. Questo successo è il secondo in campionato per il Bologna, mentre il Genoa resta ancora a secco di vittorie. La gara, inizialmente bloccata, si è accesa nel secondo tempo, regalando ai tifosi emozioni indimenticabili.

Dopo una prima frazione di gioco avara di emozioni e con poche occasioni degne di nota, la partita è cambiata radicalmente nella ripresa. A sbloccare il risultato è stato il Genoa, che al 63° minuto si è portato in vantaggio grazie a un bellissimo gol di Ellertsson. Il giocatore ha sfruttato al meglio un’azione corale, trafiggendo la difesa avversaria e portando i suoi inaspettatamente in vantaggio. Sembrava che il Bologna fosse destinato all’ennesima battuta d’arresto, ma la squadra di Italiano ha tirato fuori un’insperata reazione. A partire da quel momento, i rossoblù hanno iniziato a giocare con maggiore determinazione, alzando il baricentro e mettendo sotto pressione la difesa del Grifone.

La ribalta bolognese è stata clamorosa e si è concretizzata nei minuti finali della partita. Al 73° minuto, il giovane attaccante Castro ha trovato il gol del pareggio con una rete da vero centravanti, dimostrando grande istinto e freddezza sotto porta. È stato un gol fondamentale, che ha riacceso le speranze dei tifosi e ha dato nuova linfa al Bologna. Ma la vera svolta è arrivata in pieno recupero, al 99° minuto, quando l’arbitro Collu, dopo un lunghissimo controllo al VAR, ha assegnato un calcio di rigore ai felsinei. Dagli undici metri si è presentato Orsolini, che con grande precisione ha segnato il gol del 2-1 finale. La sua esecuzione impeccabile ha completato la rimonta del Bologna, lasciando il Genoa con l’amaro in bocca.

La sconfitta brucia per la squadra di Vieira, che ha visto svanire una vittoria che sarebbe stata cruciale. Per il Bologna, invece, si tratta di una vittoria dal peso specifico enorme. L’intero staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano, accostato anche al Milan in estate, e la dirigenza possono essere soddisfatti della prestazione di carattere e della determinazione mostrata dalla squadra. Questa rimonta dimostra la capacità del Bologna di non mollare mai, un’attitudine che sarà fondamentale per il prosieguo del campionato.