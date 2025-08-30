Bologna Como 1-0: decide una rete di Orsolini. Il resoconto del match

Bologna Como 1-0: la squadra di Vincenzo Italiano trova i primi tre punti in campionato grazie ad una rete di Riccardo Orsolini

La prima vittoria stagionale del Bologna arriva in una serata tesa e combattuta, dove la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato solidità e cinismo. Dopo la delusione della sconfitta all’Olimpico contro la Roma, i rossoblù trovano finalmente i primi tre punti del loro campionato, superando per 1-0 un Como indomito, galvanizzato dalla clamorosa vittoria contro la Lazio nella giornata precedente. La partita, non certo ricca di emozioni e colpi di scena, ha messo in mostra un Bologna più maturo e compatto, capace di sfruttare l’occasione giusta per sbloccare il risultato.

Il match, disputato in un’atmosfera carica di aspettative, ha visto le due formazioni affrontarsi a viso aperto, ma con grande attenzione alla fase difensiva. Il Como, allenato da un tecnico emergente, ha confermato di essere una squadra organizzata e difficile da affrontare, mettendo in difficoltà il Bologna in diverse occasioni, specialmente nel primo tempo. Tuttavia, la difesa rossoblù ha retto l’urto, sventando ogni pericolo grazie all’ottima prova dei suoi centrali. Il Bologna, dal canto suo, ha cercato di costruire il proprio gioco partendo da una solida impostazione a centrocampo, orchestrata dai veterani della squadra.

Il gol che ha deciso la partita è arrivato nella ripresa, portando la firma del giocatore più atteso: Riccardo Orsolini. L’attaccante, vero e proprio simbolo e stella del Bologna, ha saputo cogliere al volo l’opportunità creata dai suoi compagni, insaccando la palla in rete con grande freddezza. La rete ha scatenato la gioia del pubblico presente e ha dato al Bologna la carica necessaria per gestire il finale di gara. Con il vantaggio in tasca, la squadra di Italiano si è concentrata sulla difesa del risultato, chiudendo ogni varco e impedendo al Como di rendersi pericoloso.

La vittoria non è solo un risultato numerico, ma un segnale importante per il prosieguo del campionato. Il Bologna ha dimostrato di avere le carte in regola per affrontare una stagione di alto livello, confermando le ambizioni della società. Il lavoro del tecnico Vincenzo Italiano sta dando i suoi frutti, e la squadra sembra aver recepito alla perfezione le sue direttive.

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse di mercato del Milan, dove Tare è il nuovo DS rossonero e Allegri il nuovo allenatore, il Bologna si gode questa vittoria cruciale. I tre punti contro il Como rappresentano una vera e propria iniezione di fiducia per tutto l’ambiente rossoblù e gettano le basi per un futuro promettente.