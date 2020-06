Bologna, Bigon: «Ibrahimovic non è più una possibilità per noi»

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha chiuso la porta ad un possibile approdo in rossoblù di Zlatan Ibrahimovic

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato del possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic in rossoblù ai microfoni di Radio Uno. Queste le sue dichiarazioni:

«Capisco la suggesione mediatica: Ibrahimovic è un nome importantissimo, un personaggio di alto profilo nel calcio, normale che faccia rumore. Ma non è una possibilità del Bologna: non ci sono stati contatti o idee reciproche in questo senso»

Sui contatti con Mihajlovic – «Mihajlovic e Ibra si sono sentiti qualche mese fa in amicizia. Si era accennata un’idea, ma Ibra ha fatto le sue scelte e da allora l’ipotesi non è stata presa in considerazione».