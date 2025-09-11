Boban, l’ex Milan confermato da Sky come opinionista della Champions League 2025/2026. Ultime

Boban, l’attuale presidente della Dinamo Zagabria ed ex Milan è stato confermato da Sky come opinionista della Champions League 2025/2026

Il calcio italiano si è dato appuntamento a Milano, nella prestigiosa cornice del ’21 House of Stories’ in zona Navigli, per una serata all’insegna del glamour e della passione sportiva. Sky Sport ha celebrato in grande stile la nuova stagione delle coppe europee, riunendo l’élite del pallone nazionale e la sua straordinaria squadra di talenti. Un evento scintillante, che ha visto la partecipazione di figure di spicco come i vertici della Lega Serie A, il presidente Ezio Simonelli e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, e di ex campioni del calibro di Giorgio Chiellini e Gianluca Zambrotta.

Un parterre di stelle per l’inizio della stagione

La serata è stata un trionfo di eccellenza e competenza. Di fronte ai trofei originali di Champions League, Europa League e Conference League, la squadra di giornalisti e telecronisti di Sky ha sfilato come una vera e propria nazionale del calcio, unendo esperienza e carisma. A guidare i talenti, una panchina da sogno con Fabio Capello e Luca Gotti. In porta, un trio di leggende: Walter Zenga, Luca Marchegiani e Nando Orsi. La difesa, granitica, ha visto protagonisti Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Faouzi Ghoulam e Paolo Gobbi. La regia, sapiente, è stata affidata a Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi, mentre in attacco si sono scatenati Paolo Di Canio e Zvonimir Boban, pronti a servire bomber del calibro di Alessandro Del Piero, Fabio Quagliarella, Michele Padovano e Aldo Serena.

Ottimismo e ambizione per le italiane

L’amministratore delegato di Sky, Andrea Duilio, ha aperto la serata con una battuta scherzosa ma carica di significato: “Deve essere faticoso alzare per 37 volte queste coppe”, un riferimento al numero totale di trofei continentali vinti dalla “squadra Sky”. Un modo per sottolineare la forza del team di Sky e, al tempo stesso, la competitività delle squadre italiane che affronteranno l’Europa. “È un grande privilegio e onore dare il via a questa stagione di coppe europee”, ha aggiunto Duilio, evidenziando il ruolo di leader di Sky nella narrazione sportiva. La scelta di “La vita è adesso” di Claudio Baglioni come sottofondo musicale ha aggiunto un tocco di nostalgia e di emozione, perfettamente in linea con lo spirito della serata. L’evento ha ribadito l’impegno di Sky a offrire una copertura completa e di altissimo livello delle competizioni europee, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per milioni di tifosi.

Le novità in casa Milan: Allegri e Tare

L’evento ha fornito anche l’occasione per qualche riflessione sul mercato e sulle panchine. Mentre i riflettori erano puntati sui trofei, nel mondo del calcio si continua a parlare delle grandi novità in casa Milan. Il club rossonero, in vista della nuova stagione, ha infatti affidato la panchina a un nome di grande esperienza: Massimiliano Allegri, già vincitore di scudetti e trofei. Al suo fianco, una figura altrettanto cruciale nel management sportivo: Igli Tare è il nuovo Direttore Sportivo del Milan, un innesto strategico per rafforzare la squadra e affrontare le sfide del futuro. La notizia ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi, che sperano in un ritorno ai vertici del club rossonero.

Fonte: ANSA.