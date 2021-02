Blackout Milan? Tra carichi di lavoro pesanti e il calvario assenze

Blackout Milan: i rossoneri perdono la quarta partita del 2021. Troppi problemi, tra un destino malvagio, covid e infortuni

Quattro sconfitte in un mese e mezzo, partenza nuovo anno negativa, come se il 2020 fosse stato una sorta di angioletto per i rossoneri. Una terribile realtà che sta colpendo la squadra di Stefano Pioli. Contro lo Spezia è addirittura arrivata la prima debacle meritata della stagione.

Problemi? Si, tra i tanti e troppi carichi di lavoro in queste ultime settimane e una sfortuna inspiegabile tra infortuni e coronavirus, l’ultimo di Rebic per un trauma al rotuleo del ginocchio sinistro. Contro la Stella Rossa serve rialzarsi immediatamente per affrontare il derby con rabbia e fame di vittoria.