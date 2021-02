Stella Rossa-Milan: Ante Rebic verso la panchina, i dettagli

Stella Rossa-Milan: Ante Rebic dovrebbe recuperare per la sfida ai serbi ma Pioli, pur di averlo al top contro l’Inter…

Dopo la debacle in campionato contro lo Spezia, il Milan vorrebbe subito ripartire. Giovedì i rossoneri tornano in campo per il match di andata dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa.

Stefano Pioli dovrebbe recuperare Ante Rebic, fermatosi contro i liguri per un trauma al tendine rotuleo sinistro, ma stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il croato dovrebbe sedersi in panchina. Il tecnico rossonero vorrebbe averlo al top per il derby..