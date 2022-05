Bivio Romagnoli: Lazio o Milan? Ecco i dettagli

La Lazio pensa a Romagnoli ma il Milan potrebbe presentare una nuova offerta di rinnovo: i dettagli

La Lazio pensa sempre ad Alessio Romagnoli come obiettivo numero uno per rinforzare la sua difesa. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito sarebbe in forte pressione sull’entourage del calciatore per ottenere il fatidico sì.

Ai biancocelesti servirebbe un rilancio, arrivando magari a tre milioni di base fissa. Il prossimo incontro potrebbe essere quello decisivo, ma occhio al Milan che, dopo il cambio di proprietà, potrebbe presentare la sua offerta