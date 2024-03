Ferguson Milan, l’agente fa chiarezza: «È sbagliato accostarlo a qualsiasi altro club per questo motivo». Le parole di Bill McMurdo

Bill McMurdo ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com del suo assistito e obiettivo del mercato Milan, Lewis Ferguson. Ecco le parole dell’agente del centrocampista del Bologna:

PAROLE – «Dato che Lewis è il capitano dei rossoblù, è sbagliato accostarlo a qualsiasi altro club. La sua lealtà è nei confronti dell’allenatore Thiago Motta, per i suoi compagni e per tutto il Bologna. Pensa solo a far bene qui».