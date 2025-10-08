Connect with us

News

Biglietti settori ospiti: il Milan propone un tetto massimo in Serie A per dire stop alla speculazione. Tutti i dettagli dell'iniziativa dei rossoneri

News

Champions League, l'Uefa punta ai 6 miliardi. Dal 2027 ci sarà la rivoluzione dei diritti tv. Arrivano i colossi dello streaming globale e nuovi pacchetti per avere più guadagni

News

Tonali fa impazzire i tifosi, clamoroso annuncio sul futuro: l'ha detto riguardo ad un possibile ritorno in Italia

News

Allegri Milan, il tecnico ha un grande problema da risolvere: serve correggere un aspetto fondamentale

News

Allegri Milan, primo grande obiettivo raggiunto dal tecnico: rispetto alla scorsa stagione la difesa... Ultimissime

News

Biglietti settori ospiti: il Milan propone un tetto massimo in Serie A per dire stop alla speculazione. Tutti i dettagli dell’iniziativa dei rossoneri

Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Biglietti settore ospiti

Biglietti settori ospiti: il club rossonero ha formalmente inoltrato la proposta per un tetto massimo in Serie A. I dettagli dell’iniziativa

Il Milan è passato dalle parole ai fatti e ha presentato formalmente alla Lega Serie A una mozione cruciale per i tifosi: stabilire un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti. La proposta, inviata agli uffici della Lega, è all’ordine del giorno dell’assemblea odierna, segnando un passo importante nella battaglia contro la speculazione selvaggia che affligge le trasferte.

La mossa del Milan non è un semplice atto di facciata – e non è correlata alle polemiche per la gara in Australia – ma si inserisce nella chiara volontà del club di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare di dare ascolto alle problematiche sollevate dalla sua tifoseria, aprendo un tavolo di lavoro istituzionale su un tema annoso.

Le Ragioni Della Proposta: Aumento Del Valore Del “Prodotto Partita”

La tifoseria rossonera, come molte altre in Italia, subisce da anni l’imposizione di prezzi folli per le trasferte – l’esempio più recente sono i 55 euro richiesti per Udinese-Milan – che spesso costringono molti sostenitori a rinunciare a seguire la squadra.

Secondo la visione del Milan, l’applicazione di un tetto massimo ai prezzi dei settori ospiti porterebbe a un triplice beneficio per l’intero sistema Serie A:

  1. Aumento degli spettatori all’interno degli stadi.
  2. Conseguente miglioramento del “prodotto” partita, arricchito da una cornice di pubblico maggiore e più vivace.
  3. Di conseguenza, aumento del valore complessivo di quel prodotto agli occhi di broadcaster e sponsor.

Tra i temi di discussione non ci sarà solo l’ammontare del prezzo massimo (che dovrà tenere conto anche dello stato di arretratezza di molti stadi italiani), ma anche le formule di vendita e gestione dei biglietti, con la proposta di demandare la vendita direttamente ai club ospiti per un processo chiaro e uniforme.

Cosa Succede In Europa: I Tetti Di UEFA, Premier E LaLiga

La richiesta del Milan si allinea a una pratica già consolidata in Europa. L’idea è che il costo debba essere proporzionale alla qualità del prodotto offerto, cosa che all’estero è già la norma:

  • Competizioni UEFA: Il tetto massimo è fissato a 50 euro per la Champions League, 35 euro per l’Europa League e 25 euro per la Conference League.
  • Premier League: La lega inglese ha fissato il limite a 30 sterline (circa 35 euro) massime sin dalla stagione 2016/17, con l’impegno a mantenerlo fino al 2025.
  • LaLiga: La lega spagnola ha un accordo che garantisce ai tifosi ospiti di 14 club (su 20) un minimo di 300 biglietti a un prezzo fisso di 30 euro.
  • Ligue 1: La Francia è la più virtuosa, con un tetto massimo fissato a soli 10 euro (e 5 euro in Ligue 2).

La proposta del Milan mira dunque a innalzare gli standard della Serie A, risolvendo una problematica sentita e dimostrando che la dirigenza ha a cuore anche il rapporto con la sua base di sostenitori più fedele. Lo riporta Pietro Mazzara.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.