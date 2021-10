Biglietti Milan Verona: info utili e dettagli per acquistare i tagliandi

Dopo la vittoriosa doppia trasferta in campionato contro Spezia ed Atalanta, il Milan torna a San Siro e si prepara ad affrontare il Verona

Dopo la vittoriosa doppia trasferta in campionato contro Spezia ed Atalanta, il Milan torna a San Siro e si prepara ad affrontare l’Hellas Verona nella sfida in programma sabato 23 ottobre alle 20.45 e valevole per l’ottava giornata di Serie A.

PRECEDENTI

Sono 72 i precedenti totali tra le due squadre con 30 vittorie rossonere, 13 successi per gli Scaligeri e 29 pareggi. L’ultimo precedente a San Siro è dell’8 novembre 2020: doppio vantaggio ospite nei primi 20’ e rimonta rossonera firmata prima da Kessie e poi da Ibrahimović al minuto 93.

BIGLIETTERIA E FASI DI VENDITA

I biglietti per Milan-Hellas Verona sono disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan, e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati , si è aperta alle 12.00 di mercoledì 6 ottobre e chiuderà alle 23.59 di venerdì 7 ottobre.

, si è aperta alle 12.00 di mercoledì 6 ottobre e chiuderà alle 23.59 di venerdì 7 ottobre. La seconda , riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero , inizierà alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre e resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 10 ottobre.

, riservata ai , inizierà alle ore 10.00 di venerdì 8 ottobre e resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 10 ottobre. La terza e ultima fase è quella di vendita libera, al via dalle 10.00 di lunedì 11 ottobre e aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti parte da 19€, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 12€ in alcuni settori dedicati, solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore. Biglietti da 19€, in determinati settori, anche per gli Over 65. Inoltre, a partire da Milan-Hellas, torna a essere attivo anche il cambio nominativo.