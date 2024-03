Biglietti Milan Slavia Praga: attesa marea ceca a San Siro. Il numero dei tifosi ospiti previsti

Giovedi sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League. Prevista una marea di tifosi cechi, il numero di biglietti venduti

In vista del match di Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2023-24, in programma giovedì sera è previsto l’arrivo di tantissimi tifosi cechi per una partita che rimarrà nella storia dello Slavia.

A riempire lo stadio non saranno solo i supporters rossoneri ma anche quelli avversari. Come riportato dal sito ufficiale del club ceco si parla di almeno 5.000 tifosi che arriveranno a Milano per la partita.