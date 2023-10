Biglietti Milan Juventus: info e dettagli utili per l’acquisto

Da martedì 3 ottobre al via la vendita dei biglietti per il match di Serie A Milan Juventus. I dettagli utili per l’acquisto

Nel mese di ottobre il Milan giocherà una sola partita davanti al proprio pubblico e sarà una classica a far aprire le porte di San Siro. Domenica 22 ottobre alle 20.45 si giocherà, infatti, Milan-Juventus, posticipo della 9ª giornata di Serie A. Anche nella scorsa stagione la supersfida di San Siro è andata in scena alla nona di campionato e in quell’occasione sono stati i rossoneri ad avere la meglio grazie al 2-0 firmato da Tomori e Díaz.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Juventus sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati : dalle ore 10.00 di martedì 3 ottobre alle 23.59 di giovedì 5 ottobre ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili.

: dalle ore 10.00 di martedì 3 ottobre alle 23.59 di giovedì 5 ottobre ciascun abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili. Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 ottobre e fino a esaurimento posti.

CLUB 1899 ONLINE

Inoltre, sono acquistabili – sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione “Club 1899” – i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2023/24.