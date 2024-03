Biglietti Milan Inter: TUTTE le informazioni sulla vendita. I dettagli in vista del derby

Biglietti Milan-Inter: tutte le informazioni sull’apertura della vendita dei tagliando in vista del derby in programma ad aprile

Il Milan ha annunciato la vendita dei biglietti per il derby contro l’Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma il prossimo 21 aprile.

L’evento inizierà martedì 5 marzo, una volta definite data e orario. Inizialmente, la vendita sarà riservata agli abbonati del secondo anello verde, destinato ai tifosi dell’Inter. Questi avranno la possibilità di acquistare i biglietti per settori specifici, con un listino prezzi dedicato, a partire da lunedì 4 marzo.

Ai tifosi che non avranno acquistato un posto in settori alternativi, verrà assegnato automaticamente un posto nel settore Terzo Blu, senza alcun costo ulteriore . In caso di disponibilità residua, la vendita libera dei biglietti avrà inizio alle 12.00 di martedì 12 marzo e proseguirà fino a esaurimento.