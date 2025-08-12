Biglietti Milan Bari, San Siro si prepara al sold out: oltre 53.000 tagliandi già venduti. Dato incredibile

Biglietti Milan Bari: già più di 53mila biglietti venduti per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma domenica a San Siro

L’entusiasmo è palpabile a San Siro in vista del match di Coppa Italia tra Milan e Bari, un incontro valido per i trentaduesimi di finale in programma domenica 17 agosto. A pochi giorni dal fischio d’inizio, il dato sui biglietti venduti è già impressionante: oltre 53.000 tagliandi hanno trovato un acquirente, preannunciando un’atmosfera rovente nel celebre stadio milanese. Un numero che sottolinea la passione incrollabile dei tifosi rossoneri e l’attesa per l’inizio di una nuova stagione sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Il dato, riportato dalla Gazzetta dello Sport, evidenzia non solo la massiccia adesione del pubblico italiano, ma anche un fenomeno globale. I sostenitori del Milan stanno affluendo da ben 108 Paesi diversi, trasformando l’evento in una vera e propria festa internazionale del calcio. Dopo l’Italia, le nazioni più rappresentate in termini di affluenza sono la Francia, la Germania e la Svizzera, a dimostrazione della vasta base di fan che il Milan vanta in Europa. Ma l’appeal del club va ben oltre i confini continentali: tifosi intrepidi sono attesi anche da località remote come le Samoa, le Barbados, le Mauritius e la Polinesia francese, pronti a percorrere migliaia di chilometri per sostenere i colori rossoneri.

Le aree hospitality di San Siro si preannunciano anch’esse affollatissime, con 2.000 presenze confermate, a testimonianza dell’interesse non solo dei singoli appassionati ma anche del mondo aziendale e degli ospiti VIP. Questo massiccio afflusso di pubblico non è solo un segnale di grande sostegno per la squadra, ma anche un importante impulso economico per la città di Milano. Alberghi, ristoranti e attività commerciali beneficeranno di questa ondata di visitatori, consolidando ulteriormente il ruolo del calcio come motore di sviluppo turistico ed economico.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha evidentemente riacceso l’entusiasmo della piazza milanista. La tifoseria ripone grandi aspettative in questa nuova era, sperando che la combinazione tra l’esperienza dirigenziale di Tare e la comprovata capacità tattica di Allegri possa riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La partita contro il Bari, sebbene di Coppa Italia, rappresenta quindi il primo banco di prova significativo per la nuova gestione e un’occasione per i tifosi di mostrare il loro incrollabile supporto. L’atmosfera che si preannuncia a San Siro sarà senza dubbio uno spettacolo nello spettacolo, un inno alla passione per il calcio e per i colori rossoneri.