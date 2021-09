Biglietti Champions League, il Milan è in linea con il contesto europeo

Biglietti Champions League, il Milan assicura di essere in linea con il contesto europeo: pesa l’anno e mezzo di chiusure per il Covid

I tifosi del Milan sono furiosi da ieri a causa dei prezzi troppo alti per le partite in casa del girone di Champions League. Dalla società di via Aldo Rossi però arriva, secondo la Gazzetta dello Sport, una giustificazione precisa: i prezzi sono in linea con il contesto europeo.

Nella decisione del Milan pesa la capienza ridotta di San Siro, con gli stadi aperti al 50%. Inoltre c’è l’esigenza di tornare a fare cassa con il botteghino dopo un anno e mezzo di chiusure.