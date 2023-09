Biglietti Cagliari Milan: info e dettagli utili per l’acquisto

Il Cagliari attraverso il proprio sito ufficiale ha svelato i dettagli utili per l’acquisto dei biglietti del match contro il Milan

Il Cagliari di Claudio Ranieri è concentrato in vista della prossima giornata ma nel frattempo arrivano delle novità direttamente dal sito della società sarda. Saranno disponibili a partire dalla giornata di domani, alle ore 10:00, i biglietti per accedere alla Unipol Domus in occasione della sfida contro il Milan di Stefano Pioli. Il comunicato:

Mercoledì 27 settembre alle 18.30 i rossoblù di mister Ranieri scenderanno in campo contro il Milan all’Unipol Domus, nel turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata di campionato. I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati da domani alle ore 10 nei canali di vendita online TicketOne, nelle ricevitorie autorizzate (clicca qui per i tagliandi) e da lunedì 25, presso il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (9-13 e 16-20), salvo disponibilità posti. I settori disponibili sono Distinti Centrali, Tribuna Rossa e Blu: previste tariffe scontate per gli Under 18 sino a esaurimento posti. Qui le info sul Settore Ospiti.