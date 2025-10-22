Biasin lancia il Milan, parole nette dell’opinionista: l’ha detto sulla corsa scudetto. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La vittoria del Milan sulla Fiorentina non è stata solo un successo che ha garantito la vetta solitaria della classifica, ma un vero e proprio segnale di maturità inviato al campionato. L’analisi di questa svolta passa anche attraverso i dettagli, come sottolineato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale odierno su TuttoMercatoWeb.

Il giornalista ha scelto di concentrare la sua attenzione su un episodio non legato direttamente al risultato, ma che è emblematico dello spirito ritrovato in casa rossonera. Biasin ha infatti elogiato l’immagine di Matteo Gabbia che, con prontezza e intelligenza, è intervenuto per evitare che Rafael Leao rimediasse un inutile cartellino giallo.

«Quella cosa lì non porta punti, per carità, ma è la dimostrazione che quest’anno in casa rossonera ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene», ha scritto Biasin. L’episodio, apparentemente minore, è visto come la cartina di tornasole di un ambiente coeso e focalizzato, dove i giocatori pensano al bene collettivo e alla gestione oculata delle risorse, un aspetto sempre tenuto in grande considerazione da mister Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, infatti, è un grande estimatore dell’intelligenza tattica e della gestione emotiva in campo, e l’intervento di Gabbia su Leao è la prova che il messaggio dello spogliatoio è arrivato forte e chiaro. Non si tratta solo di talento – di cui il Milan è ben fornito grazie anche al lavoro di Iglli Tare sul mercato – ma di mentalità vincente, disciplina e controllo.

La vittoria contro i viola ha mostrato una squadra in crescita, capace di soffrire e di risolvere le partite anche nei momenti di difficoltà. Se l’episodio di Gabbia non incide sul tabellino, testimonia però che il gruppo ha raggiunto un livello di coesione interna e di consapevolezza tattica che è tipico delle squadre destinate a lottare per i massimi traguardi. Il Milan si gode la vetta e l’elogio di Biasin, consapevole che il successo in Serie A si costruisce anche evitando distrazioni e sanzioni inutili.