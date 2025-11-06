Biasin elogia Allegri in questo particolare! E sul Milan… Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il successo del Milan sulla Roma ha messo in luce, ancora una volta, la profondità e l’efficacia del lavoro di Massimiliano Allegri. L’esperto tecnico livornese, tornato sulla panchina del Diavolo, sta dimostrando perché è considerato uno dei migliori gestori di risorse del calcio moderno. Come sottolineato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW, la sua grandezza si misura anche nella compostezza: “Lo avete mai sentito frignare per questa o quella assenza? Mai. Ecco, anche questa è una prerogativa dei grandi“.

Il Triplice Capolavoro Tattico, Tecnico e Gestionale di Max

L’analisi del momento rossonero si concentra su tre aspetti fondamentali del lavoro di Allegri:

Capolavoro Tattico: La vittoria contro la Roma è stata definita l’ennesimo capolavoro tattico. Con lucidità e freddezza, Allegri ha saputo operare correzioni in corsa che hanno permesso al Milan di superare un avversario brillante ma spuntato. Capolavoro Tecnico: Nonostante le pesanti assenze (Pulisic, Rabiot, Estupiñán e Jashati, uno degli acquisti estivi), il Milan non solo ha conservato la seconda posizione, ma ha guadagnato terreno sulla capolista Napoli. Questo risultato, ottenuto da una squadra che in alcune fasi si è mostrata spettacolare e in altre più pragmatica, riflette la filosofia del tecnico, ispirata a “Il Principe” di Niccolò Machiavelli: “Governare è far credere!”. Allegri è stato bravo a convincere il suo drappello, rimasto decimato, delle loro intatte possibilità di successo. Capolavoro Gestionale (Il Caso Leão): Il lavoro sul singolo è un altro punto di forza. Rafael Leão, il talento portoghese, si sta trasformando su entrambi i piani tecnico-tattico e della personalità. L’obiettivo di Allegri è renderlo un giocatore completo, lavorando in particolare sulla freddezza sotto porta, correggendo quella tendenza a preferire il “duro colpo di una sciabola” alla “delicata punta del fioretto”.

Mercato e Contratti: Maignan e la Questione Perth

Parallelamente ai successi sul campo, la dirigenza del Milan, guidata dal DS Igli Tare (dirigente albanese pragmatico e noto per l’attenzione ai contratti), affronta nodi cruciali.

Mike Maignan, il “Gigante” tra i pali: Circolano voci sempre più insistenti che il rinnovo del contratto del portiere francese, uno dei migliori al mondo per livello tecnico e personalità, non sia affatto vicino. La possibilità di perdere un tale campione nella prossima stagione è vista come una “blasfemia”.

Circolano voci sempre più insistenti che il del portiere francese, uno dei per livello tecnico e personalità, non sia affatto vicino. La possibilità di perdere un tale campione nella prossima stagione è vista come una “blasfemia”. La Telenovela Perth: Sembra essere sempre più caduca l’ipotesi di disputare una partita a Perth. La possibilità di “regalare al forte Como il campo neutro” è vista come una assurdità che l’ambiente rossonero spera venga scongiurata dalla Federazione Asiatica.

Il Milan di Allegri continua a marciare grazie alla sapiente guida del suo allenatore, ma il futuro economico e tecnicodel club passerà anche dalla capacità di Tare di blindare campioni come Maignan.