Biasin: «Inutili i fischi a Kessiè, non serve scandalizzarsi»

Fabrizio Biasin è intervenuto a Tuttomercatoweb sull’episodio dei fischi a Kessiè in occasione di Milan-Sampdoria

Così Fabrizio Biasin sul Milan e sui fischi a Kessiè contro la Sampdoria. Le sue parole a TMW.

«E Kessie. Lo hanno fischiato. Non poteva andare diversamente. Cioè, è inutile scandalizzarsi se i calciatori scelgono di andare a scadenza, ormai è consuetudine, ma se ‘prometti e non mantieni’ allora te le cerchi. Kessie se l’è cercata. Poi, ovvio, per questioni meramente pragmatiche è meglio che i tifosi del Diavolo si turino il naso fino a fine stagione, con una classifica così è inutile crearsi un problema da soli.»