Biasin: «Milan frenetico contro il Bologna. C'è bisogno però di un attaccante...»

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TMW della partita del Milan contro il Bologna. Ecco le sue parole:

«Milan, fermato da un Bologna davvero volitivo. I rossoneri ci hanno provato, ma in più di un momento della partita hanno peccato di frenesia. Ecco, a prescindere da come finirà la stagione, il Diavolo ha sicuramente una priorità: un attaccante capace che però non sia troppo in là con gli anni o, al contrario, solo una promessa. Pioli se lo merita».