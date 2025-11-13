Biasin dice la sua verso il derby: la pausa nazionali in periodo calmo per le milanesi? Le parole. Le ultimissime

La sosta per le Nazionali, spesso foriera di ansie e preoccupazioni per i club, trova stavolta le due sponde di Milano in una situazione di relativa calma e positività. A fare il punto sulla condizione psicologica e sportiva di Milan e Inter è stato il giornalista Fabrizio Biasin durante l’ultima puntata della trasmissione È sempre derby.

Biasin ha sottolineato come, per una volta, le due milanesi possano godersi la pausa senza le tensioni e le angosce che hanno caratterizzato momenti simili nel recente passato, in attesa del big match in programma domenica 23 novembre a San Siro.

👍 Bilancio Positivo per il Diavolo e i Cugini

Il giornalista ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sull’operato delle due società in questa prima parte di stagione (Fonte: Dichiarazioni a È sempre derby): “Io credo che per una volta questa sia la pausa in cui le preoccupazioni, i problemi, le ansie, le angosce, siano lontani da Milano. Spesso e volentieri tiriamo in ballo una milanese o entrambe, in questo momento io penso che a inizio novembre se dovessimo fare un mini bilancio, che conta quello che conta, il mini bilancio di Inter e Milan è positivo.”

Biasin ha riconosciuto che la situazione è differente per i due club, ma il comune denominatore è la serenità: “Le cose stanno funzionando, c’è serenità, nonostante ovviamente si poteva fare meglio. Ci sono altri spogliatoi ben più agitati.”

👔 La Tranquillità di Allegri e l’Ottimismo dei Rossoneri

Concentrandosi sul Milan, l’analisi di Biasin è rassicurante nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato per dare solidità e mentalità vincente ai rossoneri. Nonostante qualche punto perso per strada, il tecnico non sembra subire la pressione: “Non penso che Allegri sia preoccupato o sotto pressione, penso abbia avuto delle belle risposte.”

L’ottimismo deriva dal fatto che, pur con un margine di miglioramento ancora ampio, il lavoro svolto finora sta dando i suoi frutti. C’è la consapevolezza che “C’è tanto tempo davanti ma il bilancio è positivo.” Questa tranquillità è fondamentale anche per il Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che può lavorare con maggiore lucidità sulla pianificazione del mercato di gennaio, in linea con le indicazioni di Allegri.

Il Derby sarà il banco di prova definitivo per entrambi i club, ma l’attuale clima di calma è il miglior viatico per affrontare una sfida così sentita, con il Milan che punta a dimostrare in campo tutta la coesione e la forza della sua nuova gestione sportiva.