Biasin: «Bisognare fare i complimenti ai ragazzi del Milan. Scudetto? Ha un valore enorme». Le parole del giornalista nerazzurro

Fabrizio Biasin ha parlato di Milan elogiando lo scudetto vinto dalla squadra di Stefano Pioli nel suo editoriale su TMW. Ecco le parole del giornalista di fede nerazzurra:

«Prima di tutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi’ (cit.). E i ragazzi sono quelli del Milan. Diciamolo: a inizio stagione pochi illuminati credevano allo scudetto dei rossoneri, di sicuro molti meno rispetto alla moltitudine di coloro che ora ‘io lo avevo detto che avrebbero vinto, chiedilo a mio cugino’. Il qui presente pensava francamente che Pioli e soci potessero puntare alla qualificazione Champions, ma non molto di più. Ecco perché questo scudetto ha un valore enorme ed è figlio di un lavoro davvero importante: quello del club, bravo a scegliere una “linea” e a portarla avanti con estrema coerenza; quello di Maldini che i più dicevano “non è adatto a fare il dirigente” e invece ci è riuscito eccome, tra l’altro con grande eleganza che male non fa; quello di Stefano Pioli. Ecco, sul tecnico campione d’Italia sono due anni che andiamo avanti a sbrodolare e, quindi, ci limitiamo a ribadire il concetto: ci sono allenatori bravi che si sentono “Dio sceso in terra” e altri altrettanto bravi che si imbarazzano a dire ‘ho vinto’. Pioli si merita tutto anche per questo suo essere meravigliosamente ‘normale’».