Bianchin va controcorrente su Leao: il portoghese in questa stagione ha una fortuna da sfruttare a suo vantaggio. L’analisi del giornalista

Bianchin, noto giornalista, ha parlato del rapporto tra Rafael Leao e Massimiliano Allegri: il portoghese può sfruttare lo status del livornese

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport e attento osservatore delle vicende milaniste, è intervenuto nel podcast La Tripletta per commentare la prestazione di Rafael Leão contro la Juventus. La partita è stata emblematicamente segnata da due clamorose occasioni da gol fallite dal numero 10, che sono costate al Milan una potenziale vittoria.

L’analisi di Bianchin si è concentrata sulla mentalità di Leão e sulla possibilità che l’allenatore Massimiliano Allegri possa essere la figura in grado di sbloccare la sua piena concretezza e continuità.

Leão e La Mancanza Di Allenatori “Cattivi”

Bianchin ha lasciato aperta la possibilità di un cambiamento nell’approccio del portoghese, suggerendo che Leão non ha mai affrontato un tecnico realmente esigente e severo:

«Mentalmente lascio aperta una porticina perché Leao non ha mai trovato un allenatore cattivo, se non Conceiçao con cui però il feeling è andato giù dopo due settimane: Pioli bastone e carota ma molto più carota».

Il giornalista ha evidenziato come l’ex tecnico Stefano Pioli abbia prediletto un approccio più “morbido” (più carota che bastone). Ora, la situazione è cambiata con l’arrivo di Allegri:

«Non ha mai trovato un allenatore duro: Allegri, anche lui non un sergente di ferro, sa essere duro e mi aspetto che da questo punto di vista ci provi».

Questa osservazione conferma la linea che ha seguito le recenti dure reprimende di Allegri negli spogliatoi. Il tecnico livornese, pur non essendo un “sergente di ferro”, ha dimostrato di essere disposto a utilizzare un “trattamento ruvido” per stimolare i suoi talenti. L’aspettativa è che Allegri, in sintonia con la filosofia del DS Igli Tare di alzare l’asticella della mentalità, insista su questa strada per trasformare il potenziale di Leão in incisività costante e definitiva leadership per la corsa Scudetto.