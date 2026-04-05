Bezzi analizza questa giornata di campionato: «Inter e Roma hanno bisogno di vincere. Mentre Napoli e Milan…»

Bezzi, le scorie della delusione azzurra potrebbero rimescolare le carte in vetta, favorendo le inseguitrici Napoli e Milan

Intervenuto su TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha analizzato il posticipo di stasera a San Siro tra Inter e Roma. Secondo Bezzi, la sfida non sarà solo uno scontro diretto per le zone alte della classifica, ma un test psicologico per due gruppi «profondamente feriti» dalla recente eliminazione dell’Italia contro la Bosnia nei playoff mondiali. Il pareggio (1-1) e la successiva sconfitta ai rigori hanno lasciato il segno su molti protagonisti che scenderanno in campo stasera.

Bezzi, un’occasione per Napoli e Milan

L’incertezza legata allo stato emotivo dei calciatori coinvolti nella spedizione azzurra di Gattuso potrebbe aprire spiragli per le dirette concorrenti. In una classifica che vede l’Inter di Cristian Chivu ancora in vetta con 69 punti, seguita dal Milan a quota 63 e dal Napoli a 62, ogni passo falso diventa decisivo.

Bezzi ha così delineato lo scenario: «Inter-Roma sarà una partita a specchio, sono due squadre che hanno bisogno di vincere ma profondamente ferite anche da Bosnia-Italia. Potrebbero trarne vantaggio Napoli e Milan». Se i nerazzurri e i giallorossi dovessero annullarsi a vicenda, il turno potrebbe sorridere proprio alle squadre che si affronteranno domani nel big match del Maradona.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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