Mercato Milan, Bertolucci sicuro: «L'obiettivo rossonero è ben chiaro, ma...»

Mercato Milan, Bertolucci sicuro: «L’obiettivo del Milan è ben chiaro ed è lui». Le parole dell’ex tennista tifoso rossonero

Paolo Bertolucci è intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti ha parlato così di Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan. Le parole dell’ex tennista tifoso rossonero:

PAROLE – «Ogni giorno leggo un nome nuovo. Credo che siano voci messe in giro dagli agenti. L’obiettivo del Milan invece è ben chiaro e preciso ma probabilmente non è ancora uscito. Sono molto curioso da questo punto di vista. Ma Zirkzee mi piace molto, anche se non è proprio una prima punta. Come fa a non piacerti un giocatore del genere».