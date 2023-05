Berlusconi dimesso dal San Raffaele: le condizioni dell’ex presidente del Milan, ricoverato nelle scorse settimane in terapia intensiva

Secondo quanto riferito da Tgcom24, Silvio Berlusconi è stato dimesso nella giornata di oggi dall’ospedale San Raffaele dove si trovava ricoverato dal 5 aprile.

L’ex presidente del Milan era stato ricoverato inizialmente in terapia intensiva a causa di una polmonite insorta in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, poi era passato in degenza ordinaria da domenica 16 aprile.