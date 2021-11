Bergomi: «Milan dominante, è la squadra più europea d’Italia»

Beppe Bergomi ha parlato del Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria in campionato contro la Roma. Le parole dell’ex difensore

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo il successo all’Olimpico contro la Roma, Beppe Bergomi ha parlato così del Milan di Stefano Pioli. Le parole dell’ex difensore dell’Inter.

MILAN – «Il Milan in questo momento è dominante: è la squadra più europea che c’è in Italia, anche se fino ad ora in Champions non è andata bene. Ha tanti giocatori in grado di saltare l’uomo e con forza fisica e i due centrali di difesa accettano sempre di giocare uno contro uno».