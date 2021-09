Bergomi: «Contro la Juve il Milan meritava qualcosa in più»

Beppe Bergomi ha commentato la prestazione del Milan, nel match di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport, per analizzare il pareggio di Torino tra Juve e Milan, Beppe Bergomi, ex difensore e leggenda dell’Inter, ha parlato di quanto i rossoneri meritassero di più della squadra di Allegri.

«Con Tomori al centro della difesa il Milan ha trovato più certezze. È meglio per il Milan avere un terzino più propositivo invece di uno bloccato in difesa. Mi piace questo Milan perché riescono tutti a dare qualcosa in più e forse con la Juve meritava qualcosa in più dopo il finale di partita».